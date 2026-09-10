Борисоглебск Воронежской области поднял тревогу из-за БПЛА-опасности

Сирены сработали после сообщений о дронах в других населенных пунктах региона.В начале ночи 11 сентября сирены прямой БПЛА-опасности сработали в Борисоглебске Воронежской области.
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