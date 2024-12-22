Юрий Александров: « В «Золотом петушке» много разных смыслов и подтекстов»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» подарил новогодний подарок всем любителям музыки и представил премьеру спектакля Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» О работе над постановкой рассказал основатель и художественный руководитель театра, народный артист РФ Юрий Александров Юрий Исаакович, Год Пушкина вы решили ознаменовать постановкой «Золотого петушка» Почему выбор пал именно на это произведение? Это долгожданное событие.
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