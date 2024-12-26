Он подчеркнул, что «Единая Россия» продолжает оказывать поддержку детям и их родителям Председатель Законодательного собрания Александр Бельский подвел итоги года и поделился достижениями в рамках Года семьи.
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