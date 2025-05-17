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Science: древние азиаты проделали путь в 20000 км до Южной Америки

Science: древние азиаты проделали путь в 20000 км до Южной Америки

Сингапурские ученые из Наньянского технологического университета при участии коллег из других стран реконструировали путь древнейших переселенцев, преодолевших более 20 000 км от Северной Азии до Огненной Земли.

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