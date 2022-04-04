Из-за капитального ремонта часть Симферополя осталась без электричества на два дня. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
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