Активы Nestlé передали во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент»

Активы Nestlé в России переданы во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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