"За всю жизнь впервые вижу такое": женщина приехала на отдых и просто обомлела - кадры

Жительница Приморья приехала на отдых в лес и просто обомлела от увиденного. В Telegram — канале pogoda_25_region (12+) она рассказала, что услышала из водоема необычное пение птиц.
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