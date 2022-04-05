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"За всю жизнь впервые вижу такое": женщина приехала на отдых и просто обомлела - кадры

"За всю жизнь впервые вижу такое": женщина приехала на отдых и просто обомлела - кадры

Жительница Приморья приехала на отдых в лес и просто обомлела от увиденного. В Telegram — канале pogoda_25_region (12+) она рассказала, что услышала из водоема необычное пение птиц.

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