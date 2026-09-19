Инфляция на Урале ускорилась до 6,6%: что подорожало в августе

В Свердловской области зафиксировано ускорение годовой инфляции: по итогам августа показатель достиг 6,6%, тогда как месяцем ранее он составлял 6,2%.
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