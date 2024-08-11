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Захарова: Россия решительно осуждает варварские террористические акты Украины

Захарова: Россия решительно осуждает варварские террористические акты Украины

Российская Федерация решительно осуждает варварские террористические акты Украины. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.

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