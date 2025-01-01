РБК: в РФ вырастут цены на транспорт, ЖКУ, напитки и другие товары в 2025 году

В России в 2025 году вырастут цены на транспорт, ЖКУ, напитки и другие товары. Об этом сообщает РБК. Россияне столкнутся с повышением цен на проезд в общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии