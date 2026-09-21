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Царьград

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Россельхознадзор нашел опасное масло на Wildberries у ИП Мурадяна

Россельхознадзор нашел опасное масло на Wildberries у ИП Мурадяна

Предприниматель из Владимирской области продавал на Wildberries топлёное масло без регистрации в системе «Меркурий» и цифровой маркировки «Честный Знак», что не позволяло установить происхождение сырья.

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