Глава директората EECAD, Форин-офис и его зам прилетели в Москву с вопросом: Почему не сорван БРИКС?

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Давайте вспомним историю: - кто поддерживал банды басмачей в Средней Азии в борьбе с социалистической Россией в 1918-1921 годы? Отгадали,- британцы. Это только малая часть преград,создаваемых спецслужбами Британии.
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