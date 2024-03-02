После 1991 года, когда рухнул Советский Союз, вся российская власть была "западной", была "европейской".
Александр Проханов: Мёртвого Навального, как зомби, Запад запускает в русское общество
Комментарии
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Катерина
Печально... Но ты во многом прав, Олег. С теми проблемами нашего позднего советского общества, о которых ты пишешь, столкнулся ещё Горбачёв... Реформы были нужны. Но ГОРБИ слабоват был, да и пустил телегу впереди лошади... запустил ГЛАСНОСТЬ... и понеслась душа по кочкам... Ещё и с Ельциным умудрился поссориться... и проиграть. Пока народ горлопанил... экономические преобразования были пущены на самотёк...
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28 мин.
Светлана Коваленкова
Все правильно Проханов написал! Три дебила уничтожали страну! Хрущев, Горбачев и Ельцин! Разваливали кто как! Скудоумие! Которое довело страну до развала!
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16 мин.
Светлана Коваленкова
Хватит пи..еть!
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12 мин.
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