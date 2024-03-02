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Александр Проханов: Мёртвого Навального, как зомби, Запад запускает в русское общество

Александр Проханов: Мёртвого Навального, как зомби, Запад запускает в русское общество

После 1991 года, когда рухнул Советский Союз, вся российская власть была "западной", была "европейской".

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Комментарии
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Катерина
Печально... Но  ты  во многом   прав, Олег. С  теми  проблемами нашего  позднего  советского общества,  о которых  ты  пишешь, столкнулся  ещё Горбачёв... Реформы  были  нужны. Но ГОРБИ  слабоват  был,  да   и  пустил  телегу  впереди  лошади...  запустил   ГЛАСНОСТЬ...  и  понеслась душа  по  кочкам...  Ещё и  с Ельциным умудрился поссориться... и  проиграть. Пока  народ  горлопанил...  экономические преобразования были  пущены  на  самотёк...
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28 мин.
Светлана Коваленкова
Все правильно Проханов написал! Три дебила уничтожали страну! Хрущев, Горбачев и Ельцин! Разваливали кто как! Скудоумие! Которое довело страну до развала!
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16 мин.
Светлана Коваленкова
Хватит пи..еть!
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12 мин.

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