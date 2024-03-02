Александр Проханов: Мёртвого Навального, как зомби, Запад запускает в русское общество

Катерина

Печально... Но ты во многом прав, Олег. С теми проблемами нашего позднего советского общества, о которых ты пишешь, столкнулся ещё Горбачёв... Реформы были нужны. Но ГОРБИ слабоват был, да и пустил телегу впереди лошади... запустил ГЛАСНОСТЬ... и понеслась душа по кочкам... Ещё и с Ельциным умудрился поссориться... и проиграть. Пока народ горлопанил... экономические преобразования были пущены на самотёк...