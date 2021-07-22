В Узбекистане задержали подозреваемых в создании террористической ячейки

В Джизакской области Узбекистана спецслужбы задержали несколько человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), сообщает сегодня, 22 июля, ИА Sputnik Узбекистан.