В Зарайске пройдет IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

С 8 августа по 13 сентября в Зарайске состоится IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Это ключевое культурное событие Подмосковья, которое проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
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