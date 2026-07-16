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В Зарайске пройдет IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

В Зарайске пройдет IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

С 8 августа по 13 сентября в Зарайске состоится IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Это ключевое культурное событие Подмосковья, которое проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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