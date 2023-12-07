О том, что президента России приняли в ОАЭ по высшему разряду сообщают многие мировые СМИ. Особенно это контрастирует с тем, как встретили президента Германии в Катаре, когда ему пришлось ждать 30 минут в самолёте, чтобы… «Пора снять розовые очки»: Бурная реакция иностранцев на феерический визит Путина в ОАЭ .