Мать убитой американки возмутилась допущенной Байденом оговоркой

Мать американки Лейкен Райли, убитой нелегальным мигрантом в феврале этого года, раскритиковала президента США Джо Байдена, допустившего ошибку в имени ее дочери во время ежегодного обращения к Конгрессу.
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