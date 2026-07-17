Экономист раскрыл, что с ростом зарплат в России в настоящее время

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. В среднем в январе-марте средняя зарплата в России составила 106 979 рублей, что выше значений первого квартала 2025 года на 15,9 %, на 32,8 % – первого квартала 2024 года, и на 60,2 % – первого квартала 2023 года.