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ФедералПресс

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Экономист раскрыл, что с ростом зарплат в России в настоящее время

Экономист раскрыл, что с ростом зарплат в России в настоящее время

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. В среднем в январе-марте средняя зарплата в России составила 106 979 рублей, что выше значений первого квартала 2025 года на 15,9 %, на 32,8 % – первого квартала 2024 года, и на 60,2 % – первого квартала 2023 года.

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