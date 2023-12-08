Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы за неуплату налогов

В обвинительном заключении, поступившем в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния, говорится, что обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам предъявлены Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена.
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