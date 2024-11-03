Лючок бензобака не открывается в мороз? Вот простая доработка

Владею кроссовером VolkswagenTiguan с 2017 года. В первую же зиму заметил, что после снега или ледяного дождя проблематично открыть лючок бензобака, что обусловлено достаточно большим зазором по периметру крышки.
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