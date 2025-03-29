Сбои светофоров в Караганде: в чем причина неполадок?

На просторах интернета появилось обращение от карагандинских автомобилистов, которые пожаловались на некорректную работу светофорного объекта на проспекте Бухар жырау неподалёку от городского рынка, сообщает корреспондент ekaraganda.
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