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Bloomberg называет единственное условие, при котором Индия и Китай вновь возьмут жестко санкционированную нефть из России

Bloomberg называет единственное условие, при котором Индия и Китай вновь возьмут жестко санкционированную нефть из России

Глобальный энергетический рынок лихорадит, он не может найти точку опоры уже более полугода. Но, несмотря на это, 10 января Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уходящего в отставку правительства США ввело санкции против 161 танкера и трейдеров, участвовавших в более, чем 2 тысячах рейсах по перевозке сырья из России после 2022 года.

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