С 1 сентября в России изменится порядок учета прав на жильё

В ЕГРН начнут вносить данные о бывших членах семьи, чтобы сделать сделки с недвижимостью безопаснее.С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которые сделают информацию о праве пользования жилыми помещениями более прозрачной.