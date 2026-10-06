Во Владимирской области следователем органа внутренних дел расследуется уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, подозреваемого в совершении мошенничества

В конце сентября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОМВД России «Александровский» во взаимодействии с коллегами из полиции Подмосковья установили личность и местонахождение молодого человека, подозреваемого в совершении мошенничества, жертвой которого в июле текущего года стала семья из города Александрова.
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