Киев планирует взрывать русские школы в случае навязывания Зеленскому мирного соглашения, заявил Daily Express аналитик по вопросам обороны и безопасности Николас Драммонд.
УКРАИНА ПЛАНИРУЕТ ВЗРЫВАТЬ ШКОЛЫ В РОССИИ
Комментарии
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Eduard
Всё не взорвут и взорвать невозможно!
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57 мин.
Балу -
Ну и кто после этого государство-террорист?... Только западу глубоко нас рать на это... "Украина защищается, поэтому имеет право на любые действия" - вот их мнение... Так может и Россия может помочь палестинцам защищаться?... Я уж молчу о применении адекватных мер к бандерлогам всех мастей, полов и возрастов...
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55 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Ну если планируют, значит взорвут. Кто им помешает?
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21 мин.
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