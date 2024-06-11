УКРАИНА ПЛАНИРУЕТ ВЗРЫВАТЬ ШКОЛЫ В РОССИИ

Балу -

Ну и кто после этого государство-террорист?... Только западу глубоко нас рать на это... "Украина защищается, поэтому имеет право на любые действия" - вот их мнение... Так может и Россия может помочь палестинцам защищаться?... Я уж молчу о применении адекватных мер к бандерлогам всех мастей, полов и возрастов...