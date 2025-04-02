Подполье заявило, что патрули ТЦК на Украине прячутся в скорой помощи

Патрули территориальных центров комплектования (ТЦК), являющихся аналогами военкоматов на Украине, используют для маскировки машины скорой помощи, а также применяют другие меры, чтобы ловить мужчин для призыва в армию, заявил представитель подпольного движения Stop Grave 2 апреля «РИА Новости».