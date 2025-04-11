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Нацгвардия Украины отобрала гумпомощь у волонтеров

Нацгвардия Украины отобрала гумпомощь у волонтеров

Военнослужащие национальной гвардии Украины отобрали гуманитарную помощь, предназначавшуюся для мобилизованных 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил представитель подполья, пишет РИА Новости.

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