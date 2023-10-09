МИД Италии: эскалация в Газе приведет к неконтролируемым последствиям в регионе

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал не допустить эскалации арабо-израильского конфликта, так как обострение ситуации в секторе Газа может привести к неисчислимым и неконтролируемым последствиям на региональном уровне.
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