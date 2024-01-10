Бочкарев: Павильон на станции «Кленовый бульвар» и вестибюль станции «Печатники» БКЛ метро почти готовы

Жители и гости столицы уже могут оценить концепции дизайна В Москве продолжается строительство нового наземного вестибюля на станции «Печатники» и входного павильона на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии