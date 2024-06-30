Бюджет «Пари НН» увеличится с 2,2 до 2,8 млрд рублей в год. Премиальные уменьшатся (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings.ru. При этом, по данным источника, в нижегородском клубе будут уменьшены премиальные, а также расходы на медицину и отели – это инициатива нового спортивного директора Александра Удальцова, который фактически заменил генерального директора Давида Мелика-Гусейнова.