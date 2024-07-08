Украинское военное руководство готовит подрыв двух дамб и затопление Харьковской области в случае, если российские войска будут продолжать продвигаться вперёд.
Зеленский отдал приказ затопить Харьков
Комментарии
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валерии темников
Интересно, Адольф Александрович Зеленский отдаст приказ затопить Киевское метро в случае подхода ВС РФ к граду Киеву?
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18 час.
Алексей Плотников
просто лавры адольфа покоя не дают?
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13 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
У зелебобы совсем крыша поехала от передоза....
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13 час.
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