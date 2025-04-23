Туристы, посещающие Зигальгу, могут наткнуться на тропе на медведя

Туристов предупредили об опасности встретить на туристских тропах Зигальги диких животных. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», гостям заповедника, собравшимся в горы в ближайшие выходные или майские праздники, необходимо быть крайне осторожными, так как даже на туристской тропе их может ждать встреча с опасным хищником.
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