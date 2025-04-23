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Туристы, посещающие Зигальгу, могут наткнуться на тропе на медведя

Туристы, посещающие Зигальгу, могут наткнуться на тропе на медведя

Туристов предупредили об опасности встретить на туристских тропах Зигальги диких животных. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», гостям заповедника, собравшимся в горы в ближайшие выходные или майские праздники, необходимо быть крайне осторожными, так как даже на туристской тропе их может ждать встреча с опасным хищником.

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