AFP: Украина могла попросить у Запада системы ПРО THAAD из-за «Орешника»

Украина могла обратиться к своим союзникам с просьбой предоставить ей системы противоракетной обороны THAAD и Arrow (Хец) для защиты от новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник», сообщает AFP.
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