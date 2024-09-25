В Керчи проводится масштабная чистка русел рек

В Керчи отчищают гидротехнические сооружения вдоль реки Мелек-Чесме от зарослей камыша. Также в рамках контракта с подрядчиком запланирована очистка гидротехнических сооружений рек Восточный Булганак и Джарджава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии