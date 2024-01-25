Страна и люди
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Страна и люди

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Невыученные уроки истории. Создание монстра

Невыученные уроки истории. Создание монстра

В советской историографии роль личности в истории воспринималась всегда с большим скепсисом. Тогда всё больше рассказывали про движущие силы, про верхи, которые уже чего-то не могут, и низы, которые давно ничего не хотят.

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