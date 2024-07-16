Уже все госсервисы работают онлайн: какие услуги можно получить удаленно

Фото: abnews.ru Портал Госуслуг давно стал неотъемлемой частью жизни для миллионов россиян. Сегодня с его помощью можно не только оплатить штрафы или записаться к врачу, но и решить множество других задач, от регистрации брака до оформления сделок с недвижимостью.
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