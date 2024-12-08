Правительство учредило премию в области детской и подростковой литературы

В России будут присуждать премию в области детской литературы в семи номинациях Правительство России учредило премию в размере 1,5 миллиона рублей в семи номинациях в области детской и подростковой литературы, она будет присуждаться с 2025 года, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.