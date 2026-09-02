Чукотка построит 6 объектов для утилизации отходов до 2030 года

На Чукотке до конца 2030 года появятся новые объекты для утилизации отходов, как сообщил Александр Савченко.
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