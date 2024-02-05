Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

392 подписчика

Медведев рассказал, как будет называться новая столица Украины

Медведев рассказал, как будет называться новая столица Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети «X» рассказал, как будет называться новая столица Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
усраины не будет...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх