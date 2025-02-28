Новый трейлер The Hidden Ones показывает умения бойца Xue Fan Разработчик Morefun Studios пре...

Новый трейлер The Hidden Ones показывает умения бойца Xue FanРазработчик Morefun Studios представил новый геймплейный трейлер своего грядущего файтинга The Hidden Ones, создающегося по мотивам аниме-франшизы Hitori No Shita: The Outcast.
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