Чудом выживший после ЧП с электричкой подросток получил 1 тыс рублей компенсации

СК РФ В Москве за искалеченную жизнь подростка заплатили всего 1 тыс. рублей компенсации. В программу "Экстренный вызов" обратилась мать 17-летнего молодого человека, который чудом выжил после того, как его 1,5 км протащила электричка снаружи вагона, защемив дверями.
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