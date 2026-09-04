Чудом выживший после ЧП с электричкой подросток получил 1 тыс рублей компенсации

СК РФ В Москве за искалеченную жизнь подростка заплатили всего 1 тыс. рублей компенсации. В программу "Экстренный вызов" обратилась мать 17-летнего молодого человека, который чудом выжил после того, как его 1,5 км протащила электричка снаружи вагона, защемив дверями.