Петров: «Если кто-то из «Балтики» перейдет в «Локомотив», наверное, только рады будем»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ, а также слухах об интересе железнодорожников к некоторым игрокам калининградцев.
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