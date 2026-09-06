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SPORT24.ru

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Петров: «Если кто-то из «Балтики» перейдет в «Локомотив», наверное, только рады будем»

Петров: «Если кто-то из «Балтики» перейдет в «Локомотив», наверное, только рады будем»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ, а также слухах об интересе железнодорожников к некоторым игрокам калининградцев.

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