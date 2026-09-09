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Царьград

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Невролог Аникина объяснила, как музыка влияет на водителей

Невролог Аникина объяснила, как музыка влияет на водителей

Невролог Марина Аникина объясняет, как динамичные мелодии во время вождения могут снижать концентрацию и увеличивать риск аварий.

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