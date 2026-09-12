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Царьград

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Кузбасский волонтёр Анна Гончарова представит регион на молодёжном форуме

Кузбасский волонтёр Анна Гончарова представит регион на молодёжном форуме

Участие в масштабном форуме для молодежи Кузбасса — это шанс не только представить свой регион, но и изучить проекты ровесников из других государств, а затем применить полученный опыт в собственных инициативах.

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