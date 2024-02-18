Дмитрий Медведев: Попытки вернуть Россию к границам 1991 года ведут к применению всего стратегического арсенала нашего государства

Аудрюс

"Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесённые народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными?" Правильный вопрос, да только ответ, глядя на то как сегодня Россия отвечает на западную агрессию, пока напрашивается не очень оптимистичный! Руководство страны сквозь пальцы сиотрит на то, как западное оружие поставляется в страну 404! А ведь чего проще, что бы СВО не перешла в третью мировую, уничтожить всю инфраструктуру поставки вооружения на Украину! Нанеся ядерный удар по транспортной инфраструктуре Польши, по жд узлам, морским портам, аэродромам, мостам можно будет остановить войну на Украине, в последний и окончательный раз разделив Польшу... Да и за гиену Европы ни кто вступаться не станет...