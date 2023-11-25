БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Natalia Ivanova
    Минимум посадить на 15 лет, а потом ещё на 15 и ещё.Сжигавший паспорт...
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ЦАХАЛ готовится к вторжению на юг Сектора Газа, ХАМАС — к подземной войне

ЦАХАЛ готовится к вторжению на юг Сектора Газа, ХАМАС — к подземной войне

Израильская разведка продолжает искать командный бункер боевиков — и не находит Константин Ольшанский Фото: AP/TAСС Пока израильские войска в городе Газа ищут доказательства того, что ХАМАС использует больницы в качестве военных центров, начальник Генерального штаба Израиля заявил, что ЦАХАЛ расширят свои операции в других палестинских районах.

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