ЦАХАЛ готовится к вторжению на юг Сектора Газа, ХАМАС — к подземной войне

Израильская разведка продолжает искать командный бункер боевиков — и не находит Константин Ольшанский Фото: AP/TAСС Пока израильские войска в городе Газа ищут доказательства того, что ХАМАС использует больницы в качестве военных центров, начальник Генерального штаба Израиля заявил, что ЦАХАЛ расширят свои операции в других палестинских районах.