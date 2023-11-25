ЦАХАЛ готовится к вторжению на юг Сектора Газа, ХАМАС — к подземной войне

Израильская разведка продолжает искать командный бункер боевиков — и не находит Константин Ольшанский Фото: AP/TAСС Пока израильские войска в городе Газа ищут доказательства того, что ХАМАС использует больницы в качестве военных центров, начальник Генерального штаба Израиля заявил, что ЦАХАЛ расширят свои операции в других палестинских районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии