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Царьград

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В Сатке машинист погиб, упав в шахту с 20 метров

В Сатке машинист погиб, упав в шахту с 20 метров

Уголовное дело заведено следственным отделом по городу Сатка в связи со смертью 28-летнего мужчины, которая наступила при выполнении работ на шахте «Магнезитовая».

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