Казахские акыны очень любят петь, они поют о том, что видят. Главное — не попасть с акыном в баню… Европейцы начали беспокоиться о планах России изменить логистические маршруты.
Зерно мое или Казахстан обойдется?
Комментарии
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Alex Немо
Ну вот и ещё кто-то меня услышал: "... деньги вторичны, oни средство, а не цель ..."
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10 час.
Андрей Тихонов
Казахов придумал Берия, ни когда никакого Казахстана не было, был казачий край
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10 час.
АБ
Александр Балушкин
Отдали и нарезал Русские области, вместе с казаками-уральцами, т. к. в свое время Хрущев и Брежнев испохабили целинные земли, апотом спехнули в Казахстан.
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8 час.
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