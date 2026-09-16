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Воронежские новости

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Воронежские коммунальные службы спасают улицы от затопления во время осенних дождей

Воронежские коммунальные службы спасают улицы от затопления во время осенних дождей

С приходом затяжных дождей коммунальные службы Воронежа уделяют особое внимание устранению последствий непогоды и работают в усиленном режиме.

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