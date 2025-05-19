«Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Яндекс Кит»

«Яндекс» перезапустит бренд «Яндекс Кит», который был создан около десяти лет назад. Компани уже зарегистрировала соответствующий товарный знак для 14 классов товаров и услуг, сообщает РБК со ссылкой на Роспатент.
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